In Sicilia fase finale del Torneo delle regioni 2025

Al Comune di Taormina è stata presentata la fase finale della 61/ma edizione del Torneo delle regioni (da domani i quarti di finale) che per la prima volta si svolge in Sicilia. Sono intervenuti Cateno De Luca, sindaco di Taormina, Mario Quattrocchi, assessore allo sport del Comune, Giancarlo Abete, presidente della Lega nazionale dilettanti, Sandro Morgana, presidente del Cr Sicilia Lnd. "Questa impresa l'abbiamo vinta. È un'occasione importante per Taormina. Questa vetrina ci ha spronato a terminare il nostro campo di calcio. Siamo orgogliosi di fare parte di questo mosaico di sport e ci candidiamo ad ospitare altri eventi di sport per il futuro", ha detto De Luca. Per Quattrocchi "Taormina sarà la vetrina del calcio giovanile a livello nazionale, la nostra cittadina è un punto di riferimento turistico ma anche di sport e turismo". "Sono estremamente soddisfatto - ha sottolineato Morgana - di come è andata questa prima fase. Ha vinto ancora una volta lo sport. Sento anche un grande entusiasmo da parte di tutti. Il modello organizzativo sta funzionando alla perfezione". "Questo torneo è il più importante della Lega nazionale dilettanti - ha sottolineato Abete -. L'accoglienza della Sicilia è stata straordinaria, ovviamente più si va avanti e più cresce l'agonismo e l'interesse. Rimane una grande festa del calcio, una festa dei giovani, una festa dello sport. Siamo contenti di come sta andando".