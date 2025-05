Il Trapani trova l'accordo con l'Agenzia delle Entrate: chiederà la restituzione dei punti

Il Trapani ha ricevuto 8 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di Serie C. La società siciliana ha però annunciato con una nota ufficiale di aver raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per regolarizzare la propria posizione fiscale: "La società Fc Trapani 1905 comunica di aver raggiunto un’intesa con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento degli importi relativi agli F24 compensati con crediti Iva del Gruppo Alfieri. È stata già versata la prima rata e in tempi record abbiamo provveduto a pagare tutte le spettanze relative all’iscrizione al campionato 2025-2026, ivi compresa la Fideiussione a garanzia richiesta dalle normative. Si ringrazia l’Agenzia delle Entrate per il supporto e il sostegno dato, anche come riconoscimento morale al clamoroso danno subito". Il Trapani ora farà ricorso per chiedere l'azzeramento della penalizzazione precedentemente inflitta: "Ora la Società, attraverso i suoi legali, si concentrerà nel presentare il ricorso per la restituzione totale dei punti di penalizzazione per la prossima stagione".