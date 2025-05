Il Torino secondo Elmas e Coco: "Storia e passione"

Un percorso di adattamento che, come racconta anche Eljif Elmas, è stato reso più semplice dall’ambiente granata: “Tutto è stato veloce e bello: dai tifosi calorosi ai compagni, tutti mi hanno fatto sentire il benvenuto. È una squadra con persone vere, ed è fondamentale per noi che arriviamo da altre realtà”. Un’accoglienza che non si limita al gruppo squadra, ma si estende anche al legame con la tifoseria, un elemento che anche Coco ha percepito fin dal primo giorno: “Appena arrivi qua capisci l'importanza di indossare questa maglia, senti quanto i tifosi granata tengano davvero a questa maglia. È un sentimento profondo, lo portano nel cuore”. Parole che testimoniano come il Torino sappia costruire un’identità forte e condivisa, dentro e fuori dal campo.