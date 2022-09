Il Times: nasce l'All Star Game del calcio europeo

L'All Star Game del calcio europeo potrebbe diventare presto realtà. L'idea lanciata nelle scorse settimane dal nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly, aveva subito fatto storcere il naso agli addetti ai lavori per via del calendario già intasato d'impegni (Jurgen Klopp l'aveva critica duramente per esempio), ma stando a quanto riporta il prestigioso quotidiano britannico The Times, piacerebbe e anche molto ai club, sempre in cerca di altre fonti di guadagno, e si starebbe anche valutando l'ipotesi di allargare il progetto, oltre alla Premier League, anche a Liga, Serie A e Bundesliga. Le partite di questo super torneo, non è ancora chiaro quante, si giocherebbero in giro per il mondo d'estate o durante una pausa invernale.