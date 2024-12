Il sindaco di Napoli: "Ho parlato con AdL dell'acquisto del Maradona"

"Ho già parlato con De Laurentiis dell’ipotesi di un suo acquisto dello stadio Maradona, per farlo serve però una valutazione dell’Agenzia delle entrate per il prezzo. L’acquisto è possibile ma ci vuole però una valutazione dell’Agenzia delle entrate, come si sta facendo a Milano". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ai microfoni di Radio Crc: "Al momento io non ho chiesto all’Agenzia delle entrate una valutazione, perché non ho formalmente un proponente dell’acquisto. La valutazione, ricordo, non è solo sullo stadio ma anche sulle aree intorno all’impianto. Comunque, la cifra richiesta dall’Agenzia delle entrate diventa reale solo se c’è richiesta ufficiale di De Laurentiis", ha aggiunto il sindaco.