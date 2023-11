Il Real Madrid scarica Mbappé: troppo elevato l'ingaggio e a rischio gli equilibri dello spogliatoio

L'INDISCREZIONE

Dopo averlo inseguito a lungo, i Merengues starebbero valutando ulteriori profili per l'attacco come Jamal Musiala e Benjamin Šeško

Invasione per abbracciare Mbappé













1 di 8 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Ci eravamo tanto amati" verrebbe da dire guardando al rapporto fra Kylian Mbappé e il Real Madrid. Così tanto da spingere gli spagnoli a rinunciare al talento francese, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e da mesi "promesso sposo" delle Merengues. Quando tutto sembrava apparecchiato per un eventuale approdo nella capitale spagnola, il club di Florentino Perez ci avrebbe ripensato con buona pace di tutti i tifosi che ci avevano creduto.

A riportare l'indiscrezione è stata la trasmissione Carrusel Deportivo andata in onda sull'emittente televisiva Cadena SER durante la quale sono stati riportati gli aspetti che avrebbero fatto desistere il Real. Il principale riguarderebbe la questione salariale con l'attaccante transalpino che chiederebbe almeno 20 milioni di euro a stagione con l'aggiunta di un ricco bonus. Considerato che Jude Bellingham percepisce 9 milioni, è abbastanza improbabile che l'undici castigliano pensi di far un investimento del genere.

Vedi anche Calcio Una notte stellare: Leao e Giroud piegano il Psg, il Milan si rilancia in Europa Il secondo motivo riguarderebbe la politica dei trasferimenti imposta dal club che starebbe puntando sui più giovani considerato i rinnovi di contratto di Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga e Federico Valverde a cui si aggiunge l'approdo di Endrick. Tutti più giovani di Mbappè che presto compirà 25 anni e quindi potrebbe esser fuori dal target imposto dalle Merengues.

In conclusione non si può dimenticare gli scompensi all'interno dello spogliatoio che l'arrivo di Mbappé potrebbe creare, come già accaduto a Parigi a causa dei continui "tira e molla" per il rinnovo. Valutata l'intera situazione il Real Madrid starebbe pensando ad altri profili come Jamal Musiala, alle prese con un contratto che lo lega fino al 2026 con il Bayern Monaco e che potrebbe esser ulteriormente rinnovato, oppure Benjamin Šeško, anche lui blindato dal Lipsia.