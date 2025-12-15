Il presidente degli arbitri Zappi deferito al Tfn: "Mio operato legittimo"

Il presidente "conferma la massima collaborazione con gli organi competenti e invita tutti gli associati a mantenere equilibrio, coesione e senso di responsabilità, evitando polemiche pubbliche che possano arrecare pregiudizio all'immagine, all'unità e alla credibilità dell'Associazione. Al fine di garantire la massima trasparenza, il Presidente ha formalmente richiesto che, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, gli atti dell'indagine possano essere resi disponibili agli associati che ne facciano richiesta. Tale scelta è coerente con il mandato democratico conferito al Presidente e si fonda sui principi di trasparenza e condivisione, ritenuti essenziali per la tutela dell'immagine e dell'autonomia dell'Aia - si legge ancora - Il Presidente ribadisce inoltre che il proprio operato è sempre stato orientato esclusivamente al bene comune dell'Associazione, nel pieno rispetto dell'autonomia tecnica e organizzativa dell'Aia, sancita dai principi informatori e dallo Statuto Figc, e che ogni associato ha il diritto di formarsi una valutazione consapevole sulla base di elementi oggettivi".