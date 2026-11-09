Il pari di Napoli è il risultato perfetto per Gattuso: così i giocatori della Lazio non possono farsi prendere dall'euforia

Può sembrare un paradosso, ma il pareggio del Maradona è il risultato perfetto per Rino Gattuso. Se avesse perso, avrebbe trascorso le due settimane della sosta tra improvvisi risvegli notturni e fastidiosi sogni in cui comparivano Hojlund e De Bruyne con sembianze mostruose. Se avesse vinto, l'insonnia lo avrebbe assalito per il motivo opposto: sarebbe stato terrorizzato da un eccesso di autostima da parte dei suoi, avrebbe fiutato a ogni allenamento l'odore dell'appagamento e della presunzione. Il pari, invece, alimenta il gattusismo, regala spunti di riflessione sugli errori da non ripetere, mantiene il gruppo ancorato alla sua umiltà. I tre giorni di riposo, Ringhio li ha concessi alla squadra ma soprattutto a sé stesso: la cavalcata è stata dispendiosa, giusto tirare il fiato.