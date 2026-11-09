Il pari di Napoli è il risultato perfetto per Gattuso: così i giocatori della Lazio non possono farsi prendere dall'euforia
La squadra è diventata una macchina quasi perfetta e Taylor è l'uomo che fa la differenzadi Enzo Palladini
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Può sembrare un paradosso, ma il pareggio del Maradona è il risultato perfetto per Rino Gattuso. Se avesse perso, avrebbe trascorso le due settimane della sosta tra improvvisi risvegli notturni e fastidiosi sogni in cui comparivano Hojlund e De Bruyne con sembianze mostruose. Se avesse vinto, l'insonnia lo avrebbe assalito per il motivo opposto: sarebbe stato terrorizzato da un eccesso di autostima da parte dei suoi, avrebbe fiutato a ogni allenamento l'odore dell'appagamento e della presunzione. Il pari, invece, alimenta il gattusismo, regala spunti di riflessione sugli errori da non ripetere, mantiene il gruppo ancorato alla sua umiltà. I tre giorni di riposo, Ringhio li ha concessi alla squadra ma soprattutto a sé stesso: la cavalcata è stata dispendiosa, giusto tirare il fiato.
Eppure, dalla partita del Maradona la Lazio si porta a casa ancora tanti spunti positivi, Il primo tempo, soprattutto, Una frazione giocata da grande squadra, da degnissima capolista. Prima di arrivare al gol del vantaggio, i biancocelesti hanno creato almeno quattro altre occasioni da gol, con due parate importanti di Milinkovic-Savic e due conclusioni terminate a lato di pochissimo. Perfetta anche la tenuta difensiva, con la linea che ha tenuto anche dopo l'uscita di Sutalo per infortunio e ha sofferto un po' solamente sugli attacchi provenienti dall'esterno. In mezzo i meccanismi sono sempre praticamente perfetti, sia con la coppia Sutalo-Provstgaard sia con l'ingresso di un attentissimo Diogo Leite.
Se proprio bisogna dare un nome e un cognome a questo splendido inizio di stagione da parte della Lazio, eccolo: Kenneth Taylor. Non lo vedrete mai limitarsi a una giocata normale, tutto in lui ha una logica. Ci si aspetterebbe il meglio dal suo piede sinistro e qualche difficoltà con il destro, ma non è affatto così. Ha imparato a giocare anche di destro, a differenza di molti altri mancini. La catena di sinistra della Lazio è spesso inarginabile, soprattuttto quando alle spalle di Taylor c'è un Nuno Tavares in condizioni normali. Contro il Napoli l'attaccante esterno non era Zaccagni ma Noslin, eppure soprattutto nel primo tempo tutto funzionava alla perfezione. Nella ripresa con l'ingreso di Pedraza al posto di Tavares, là dietro c'è stata qualche difficoltà in più ma Taylor ha modificato i suoi movimenti, risultando ancora una volta focale per la manovra.
Resta da capire quali possano essere gli obiettivi di questa Lazio. Ancora una volta al termine della partita contro il Napoli, Gattuso ha ripetuto il suo mantra: "Non dobbiamo guardare la classifica". Dice quello che deve dire, ma in cuor suo sa di avere costruito una macchina perfettamente funzionante, perfetta quando ha a disposizione undici titolari su undici, ma affidabile anche quando devono essere utilizzati i primi quattro o cinque rincalzi. Un ipotetico scudetto è qualcosa di ancora lontano, adesso il primo vero obiettivo dovrebbe essere quello di riconquistare la tifoseria, ma forse è anche il più complicato.