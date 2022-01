Il Napoli si complimenta con Atalanta e Inter: "Partita bellissima, calcio onesto e spettacolare"

Un punto per uno che alla fine accontenta sia Atalanta che Inter. Un pareggio arrivato al termine di una partita intensa, combattuta, equilibrata. Un pareggio che è piaciuto, per come è maturato e magari anche per come muove la classifica, a chi è in lotta con i nerazzurri di Bergamo e di Milano. E così al termine del match arriva improvviso ma decisamente bello il tweet del Napoli per complimentarsi con "Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare". Un messaggio inusuale che ha scatenato il dibattito social.