Il Napoli di Champions è da assoluzione totale, quello di campionato deve preoccupare Allegri

Ci sono segnali positivi che Max Allegri adesso deve sfruttare per migliorare la squadra. Vediamo quali sono: 1)De Bruyne è un giocatore completamente differente rispetto a un anno fa, anche perché il rapporto tra lui e Allegri è infinitamente migliore rispetto a quello che si era stabilito con Conte; 2)Hojlund è in condizioni atletiche straordinarie, non si spaventa di fronte allo scontro fisico, può affrontare una difesa intera da solo; 3)Lobotka anche nella nuova configurazione tattica sta dando moltissimo, magari deve fare un po' più l'incontrista e un po' meno il regista, però dà tutto quello che ha; 4)Rafa Marin dopo un inizio complicato sta crescendo anche grazie alla vicinanza di Rrahmani, che lo guida come se avesse un telecomando. Si deve ricominciare da qui, con tanta pazienza e senza scoraggiarsi.