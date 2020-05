Il Napoli attende l'ok del Governo per allenarsi da lunedì

GUAI IN VISTA

Anche il Napoli da lunedì potrebbe riprendere gli allenamenti a Castel Volturno, almeno a livello individuale. L'Unità di Crisi della Regione Campania, infatti, ha comunicato che "per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato gia' trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purche' vengano garantite pienamente tutte le esigenza di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì". Calcagno: "Pronti a riprendere subito gli allenamenti"

Vedi anche Serie A Serie A: Bologna, Parma, Spal e Sassuolo potranno allenarsi dal 4 maggio Gattuso e i giocatori restano in attesa di comunicazioni, anche se Nikola Maksimovic fissa la data del 18 maggio."Sono quotidianamente in contatto con i miei compagni ma anche con i medici. Sappiamo che ci sono grandi miglioramenti e che la data prevista per la ripresa degli allenamenti di squadra è il 18 maggio. Il nostro centro sportivo è già pronto, lo siamo anche noi e abbiamo grande fiducia che alla fine si potrà riprendere il campionato. Per questo siamo rimasti tutti in città. Seguo il programma che ci mandano i nostri preparatori e ci coordiniamo con loro dopo ogni allenamento", ha detto il difensore a Sky.

DOPO L'EMILIA ANCHE IL LAZIO

La regione Lazio sta studiando la norma che consentirà anche alle squadre di calcio di tornare ad allenarsi, seppure in forma rigorosamente individuale. Lazio e Roma potranno quindi riaprire Formello e Trigoria a meno che non sopraggiunga un nuovo intervento governativo. L’ordinanza seguirebbe il modello del provvedimento preso dall’Emilia Romagna.

LECCE, IL PRESIDENTE: "DISPARITA' INGIUSTA"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è invece contrario a una ripresa anticipata solo per alcune squadre. "Tornare ad allenarsi? Allo stato attuale no. E' un tema giusto da toccare, ma in questo momento il fatto che alcune Regioni autonomamente consentano di ripartire attraverso allenamenti individuali, laddove ce ne sono altre con atteggiamento più prudente, genera una disparità ingiusta. Sarebbe bello che non ci siano slanci in avanti, non devono esserci avvantaggiati", ha detto a a Radio Punto Nuovo,

FIORENTINA, IACHINI: "ANTIPATICO SE QUALCUNO PARTE PRIMA"

Anche l'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, non vuole partenze a scaglioni. "Sarebbe antipatico che in alcune regioni delle squadre potrebbero iniziare gli allenamenti e altre no. Il calcio è uno sport che si basa sulla lealtà e penso che in questo momento bisognerebbe rispettare chi non può allenarsi. Penso a squadre delle zone che hanno avuto più difficoltà. E' giusto ripartire tutti insieme", ha detto a Radio 1,