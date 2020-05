Serie A: Bologna, Parma, Spal e Sassuolo potranno allenarsi dal 4 maggio

LA SVOLTA

I giocatori di Bologna, Spal, Parma e Sassuolo potranno tornare ad allenarsi individualmente nei rispettivi centri sportivi già a partire dal 4 maggio. È quanto prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che allarga le maglie del dpcm del 26 aprile, nel quale il Governo vietava espressamente gli allenamenti a tutte le discipline sportive non individuali. Il Parma precisa: "Allenamenti solo con protocollo condiviso".

Va sottolineato che Conte aveva definito "illegittime" le iniziative locali meno restrittive e che il ministro per gli Affari Regionali, Stefano Boccia, ha da poco inviato una lettera di diffida alla Regione Calabria per aver autorizzato la riapertura anticipata di bar e ristoranti con tavoli all'aperto. Anche l'ordinanza di Bonaccini, dunque, rischia di finire nel mirino del Governo.

Al momento, in ogni caso, per i 4 club emiliani c'è il semaforo verde per il ritorno all'attività nei propri centri sportivi, naturalmente con tutte le precauzioni e le misure di distanziamento del caso: "Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni - si legge nel comunicato regionale - nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali".

IL PARMA PRECISA: "ALLENAMENTI SOLO CON PROTOCOLLO CONDIVISO"

L'Emilia Romagna dà l'ok agli allenamenti individuali anche del calcio, e le squadre interessante si muovono per capire cosa fare: tra i primi a reagire all'ordinanza del governatore Bonaccini il Parma, che - precisano fonti del club all'ANSA - si farà trovare pronto sia col suo centro sportivo sia per i test ma convocherà i suo giocatori solo quando ci sarà un protocollo sanitario condiviso da tutti. Fino a quel momento, precisa sempre il club emiliano, non potranno esserci allenamenti

CANGEMI (VICEPRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE LAZIO): "LA REGIONE AUTORIZZI ANCHE IL LAZIO"

"La Regione Lazio faccia un'ordinanza per permettere agli atleti anche degli sport di squadra di tornare ad allenarsi. L'Emilia Romagna, e sembrerebbe anche altre regioni, con una ordinanza consente gli allenamenti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, non solo per gli sport individuali ma anche per quelli non individuali, eliminando così una discriminazione tra sport individuali e di squadra, assicurando il distanziamento sociale e senza assembramento. La Regione Lazio segua l'esempio e permetta ai calciatori e agli atleti delle altre discipline sportive, individuali e non, di riprendere gli allenamenti nei propri centri sportivi, garantendo tutte le disposizioni di sicurezza". E' quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.