Si è chiuso alla grande il Mondiale per Club sulle reti Mediaset. La finale che ha visto affrontarsi Chelsea e Psg con la netta vittoria dei Blues, è stata vista in media su Canale 5 da 4.086.000 spettatori con uno share del 26.7%. In tanti hanno seguito anche il post-partita condotto da Monica Bertini e la premiazione dal Met Life Stadium: 'Mondiale per Club Live' ha tenuto incollati al televisore 1.573.000 spettatori medi (18.2%).