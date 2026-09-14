Il momento magico di Carlos Augusto, la leadership "furiosa" di Barella e la precisione di Thuram: sono per loro i voti top dell'Inter

Diouf 6,5 - La presenza di Kamara dalla sua parte gli toglie il respiro e la possibilità di partecipare al gioco offensivo. Ha grandissime responsabilità nell'azione del 2-0, con una palla persa in maniera dilettantistica. Poi si riprende e partecipa all'azione del 2-2. ma soprattutto è il grane protagonista del 3-2 con la volata sulla destra che si conclude per l'assist per Thuram.