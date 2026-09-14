Il momento magico di Carlos Augusto, la leadership "furiosa" di Barella e la precisione di Thuram: sono per loro i voti top dell'Inter
Qualche dubbio su Josep Martinez in occasione dei due gol, Pio Esposito lotta molto e poi vede la lucedi Enzo Palladini
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INTER
Josep Martinez 5 - Un periodo pessimo per il portiere spagnolo, che aveva iniziato bene la stagione. Immobile in mezzo alla porta sull'1-0 di Abankwah, praticamente fermo sul 2-0 di Ekkelenkamp.
Akanji 5,5 - Per lui è un inizio di stagione un po' narcolettico, gli capita di addormentarsi, stavolta succede sull'1-0 di Abankwah. Dopo l'uscita di Stones, passa al centro della difesa e comunque va un po' meglio.
Stones 6 - Non è esattamente l'uomo giusto per marcare il mobilissimo Davis, infatti lo soffre parecchio e non viene nemmeno particolarmente aiutato dai compagni. Alla distanza si riprende partecipando attivamente alle costruzioni dal basso prima di infortunarsi.
Dal 16' st Pavard 5,5 - Ha un compito abbastanza facilitato, visto che entra quando la squadra ha ripreso il controllo, ma si distrae sul 5-3 delòl'Udinese.
Bastoni 6,5 - Mantiene la lucidità, unico tra i tre difensori centrali, nonostante lo sguardo smarrito che viene inquadrato dalle telecamere dopo il 2-0 dell'Udinese. Durante la reazione nerazzurra partecipa anche alla fase offensiva.
Dal 25' st Dimarco 6 - Importante è rimettere piede in campo per testare il ginocchio, prova superata.
Diouf 6,5 - La presenza di Kamara dalla sua parte gli toglie il respiro e la possibilità di partecipare al gioco offensivo. Ha grandissime responsabilità nell'azione del 2-0, con una palla persa in maniera dilettantistica. Poi si riprende e partecipa all'azione del 2-2. ma soprattutto è il grane protagonista del 3-2 con la volata sulla destra che si conclude per l'assist per Thuram.
Barella 7,5 - Una reazione furiosa dopo i primi due gol dell'Udinese, ci mette tutta la rabbia che ha, soprattutto in occasione del 2-2 quando si rialza dopo un inciampo e batte Okoye con un destro forte e preciso. Non si ferma qui, prova in tutti i modi a completare la rimonta. La fascia al braccio gli dà sempre carica.
Zielinski 6,5 - Soffre un po' il grande pressing del centrocampo udinese, usa la sua esperienza per non perdere la bussola, poi aiuta la squadra a reagire. E il suo capolavoro è l'assist per il 4-2 di Pio Esposito, una giocata di qualità sopraffina.
Dal 35' st Stankovic sv.
Mkhitaryan 5.5 - Quando gli capitano palloni al limite tira, anche in maniera pericolosa come accade all'inizio del secondo tempo. Sui ritmi che rullano in mezzo al campo, invece, non sempre si trova a suo agio come è normale che sia alla sua età.
Dal 17' st Jones 6 - Ancora qualche spicciolo delle sue potenzialità, che sono sicuramente elevate.
Carlos Augusto 7 - Il primo a reagire davvero dopo l'inizio-shock, grazie al suo coraggio e a un suo tiro perfetto dalla distanza arriva l'1-2 che scuote San Siro. Bravissimo anche in tutte chiusure. Si trova in un momento magico.
Pio Esposito 6,5 - Se è vero che il fisico è la sua risorsa migliore da sfruttare in area avversaria, è altrettanto vero che sotto questo punto di vista il terzetto difensivo dell'Udinese è messo altrettanto bene. Quindi lo ingabbia usando qualche sportellata, per un'ora abbondante di gioco. Poi gli arriva l'assist-capolavoro di Zielinski ed ecco il gol del 4-2.
Thuram 7 - Si muove alle spalle di Pio, cercando spazi che l'Udinese non gli concede. Sono suoi i primi veri tentativi interisti, poi però prende più botte che palloni, senza mai arrendersi. Fa bene a non mollare, perché alla prima palla veramente buona segna il 3-2 con un piatto destro in buca d'angolo.
Dal 25' st Bonny 7 - L'atteggiamento giusto e la giusta aggressività per dare una mano alla squadra. E anche per andare a prendersi con grande fame il gol del 5-2.
Allenatore Chivu 6,5 - Qualche dubbio sulla formazione iniziale, con due centrocampisti da ritmi bassi. Poi però è anche merito suo se la squadra ha la forza di reagire.
UDINESE
Okoye 6; Abankwah 6, Kabasele 5,5, Ebosse 5; Vojvoda 5 (28' st Bertola 5,5), Karlstrom 6, Miller 6 (28' st Chakvetadze 5,5), Kamara 6; Unai Gomez 5 (16' st Gueye 6,5), Ekkelenkamp 6,5 (38' st Lovric sv); Davis 6,5 (38' st Bayo sv). Allenatore Runjaic 5,5.