LE PAGELLE

Il momento magico di Carlos Augusto, la leadership "furiosa" di Barella e la precisione di Thuram: sono per loro i voti top dell'Inter

Qualche dubbio su Josep Martinez in occasione dei due gol, Pio Esposito lotta molto e poi vede la luce

di Enzo Palladini
14 Set 2026 - 22:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

INTER 

Josep Martinez 5 - Un periodo pessimo per il portiere spagnolo, che aveva iniziato bene la stagione. Immobile in mezzo alla porta sull'1-0 di Abankwah, praticamente fermo sul 2-0 di Ekkelenkamp. 

Akanji 5,5 - Per lui è un inizio di stagione un po' narcolettico, gli capita di addormentarsi, stavolta succede sull'1-0 di Abankwah. Dopo l'uscita di Stones, passa al centro della difesa e comunque va un po' meglio. 

Stones 6 - Non è esattamente l'uomo giusto per marcare il mobilissimo Davis, infatti lo soffre parecchio e non viene nemmeno particolarmente aiutato dai compagni. Alla distanza si riprende partecipando attivamente alle costruzioni dal basso prima di infortunarsi. 

Dal 16' st Pavard 5,5 - Ha un compito abbastanza facilitato, visto che entra quando la squadra ha ripreso il controllo, ma si distrae sul 5-3 delòl'Udinese. 

Bastoni 6,5 - Mantiene la lucidità, unico tra i tre difensori centrali, nonostante lo sguardo smarrito che viene inquadrato dalle telecamere dopo il 2-0 dell'Udinese. Durante la reazione nerazzurra partecipa anche alla fase offensiva. 

Dal 25' st Dimarco 6 - Importante è rimettere piede in campo per testare il ginocchio, prova superata. 

Diouf 6,5 - La presenza di Kamara dalla sua parte gli toglie il respiro e la possibilità di partecipare al gioco offensivo. Ha grandissime responsabilità nell'azione del 2-0, con una palla persa in maniera dilettantistica. Poi si riprende e partecipa all'azione del 2-2. ma soprattutto è il grane protagonista del 3-2 con la volata sulla destra che si conclude per l'assist per Thuram. 

Barella 7,5 - Una reazione furiosa dopo i primi due gol dell'Udinese, ci mette tutta la rabbia che ha, soprattutto in occasione del 2-2 quando si rialza dopo un inciampo e batte Okoye con un destro forte e preciso. Non si ferma qui, prova in tutti i modi a completare la rimonta. La fascia al braccio gli dà sempre carica. 

Zielinski 6,5 - Soffre un po' il grande pressing del centrocampo udinese, usa la sua esperienza per non perdere la bussola, poi aiuta la squadra a reagire. E il suo capolavoro è l'assist per il 4-2 di Pio Esposito, una giocata di qualità sopraffina. 

Dal 35' st Stankovic sv. 

Mkhitaryan 5.5 - Quando gli capitano palloni al limite tira, anche in maniera pericolosa come accade all'inizio del secondo tempo. Sui ritmi che rullano in mezzo al campo, invece, non sempre si trova a suo agio come è normale che sia alla sua età. 

Dal 17' st Jones 6 - Ancora qualche spicciolo delle sue potenzialità, che sono sicuramente elevate. 

Carlos Augusto 7 - Il primo a reagire davvero dopo l'inizio-shock, grazie al suo coraggio e a un suo tiro perfetto dalla distanza arriva l'1-2 che scuote San Siro. Bravissimo anche in tutte chiusure. Si trova in un momento magico. 

Pio Esposito 6,5 - Se è vero che il fisico è la sua risorsa migliore da sfruttare in area avversaria, è altrettanto vero che sotto questo punto di vista il terzetto difensivo dell'Udinese è messo altrettanto bene. Quindi lo ingabbia usando qualche sportellata, per un'ora abbondante di gioco. Poi gli arriva l'assist-capolavoro di Zielinski ed ecco il gol del 4-2. 

Thuram 7 - Si muove alle spalle di Pio, cercando spazi che l'Udinese non gli concede. Sono suoi i primi veri tentativi interisti, poi però prende più botte che palloni, senza mai arrendersi. Fa bene a non mollare, perché alla prima palla veramente buona segna il 3-2 con un piatto destro in buca d'angolo. 

Dal 25' st Bonny 7 - L'atteggiamento giusto e la giusta aggressività per dare una mano alla squadra. E anche per andare a prendersi con grande fame il gol del 5-2. 

Allenatore Chivu 6,5 - Qualche dubbio sulla formazione iniziale, con due centrocampisti da ritmi bassi. Poi però è anche merito suo se la squadra ha la forza di reagire. 

UDINESE 

Okoye 6; Abankwah 6, Kabasele 5,5, Ebosse 5; Vojvoda 5 (28' st Bertola 5,5), Karlstrom 6, Miller 6 (28' st Chakvetadze 5,5), Kamara 6; Unai Gomez 5 (16' st Gueye 6,5), Ekkelenkamp 6,5 (38' st Lovric sv); Davis 6,5 (38' st Bayo sv). Allenatore Runjaic 5,5. 

Ultimi video

02:21
Milan, ecco i problemi

Milan, ecco i problemi

01:15
DICH MN OK FABREGAS-CUESTA POST COMO-PARMA 14/09 SRV

Fabregas: "Per me importantissimo vedere i ragazzi così dopo la Champions"

01:36
SRV RULLO SUPERMOVIOLA INTER-UDINESE 14/9 SRV YES

La Supermoviola: Pairetto ok, espulso Kolarov per proteste

01:05
SRV RULLO SUPERMOVIOLA COMO-PARMA 14/9 SRV

La Supermoviola di Como-Parma: Caqueret rischia il rosso

01:33
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" LA NUOVA ONDA ITALIANA ROMANO-FAVASULI ETC 14/09 SRV

Callegari mette 'like' alla nuova onda di giovani italiani

01:50
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" LA JUVE CON IL JOYPAD 14/09 SRV

Callegari non mette 'like' alla Juve: "Sembra che usino il joypad"

01:33
DICH MN OK ABATE-GASPERINI POST TORINO-ROMA 14/09 SRV

Gasperini: "Vi spiego cosa cambia con la Champions…"

01:16
SRV RULLO SUPERMOVIOLA TORINO-ROMA 14/9 SRV

La Supermoviola di Torino-Roma: l'arbitro Maresca amministra bene

00:25
DICH TAJANI SU SPALLETTI DICH

Tajani: "Spalletti mi ha fatto soffrire, gli scriverò una lettera di protesta"

01:44
SRV RULLO PROMO COPPA ITALIA ULTIMI 2 SEDICESIMI 14/09

Esclusiva Coppa Italia: in campo gli ultimi sedicesimi di finale

01:03
DICH VANOLI PRE PISA DICH

Fiorentina, Vanoli verso il Pisa: "Non guardo al passato, l'obiettivo è chiaro"

02:13
SRV RULLO MILAN: LA FATICA DI MODRIC 14/9 SRV exp4

Milan, il dubbio Modric: può davvero essere un problema?

02:05
SRV RULLO NAPOLI FAVOLA FAVASULI 14/9 SRV

Napoli, favola Favasuli: come corre il "cavallino" di Allegri

02:10
SRV RULLO JUVE, SASSUOLO DI NON RITORNO 14/9 SRV

Juve, ancora una volta Sassuolo è il punto di non ritorno

01:33
Nuova vita Tijjani Noslin

La nuova vita di Tijjani Noslin

02:21
Milan, ecco i problemi

Milan, ecco i problemi

I più visti di Calcio

DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

Daniel Maldini che fai?

Daniel Maldini, che fai?

Emozione Carnevali

Juve, che emozione per Carnevali: sfida il "suo" Sassuolo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:07
Inter, Thuram: "Se abbiamo bisogno di una scossa? No, è colpa delle tante partite"
22:23
De Zerbi duro con Richarlison che si sfoga sui social: "Perché?"
22:05
Inter, subito guai per Stones: costretto a uscire per infortunio con l'Udinese
21:50
Torino, Abate: "C'è rammarico, dobbiamo diminuire gli errori"
21:19
Inter, Kolarov furioso con Pairetto: "Ti devi vergognare". Espulso il vice di Chivu