Il Milan ritrova Maignan e Pavlovic per il Como. In gruppo anche Loftus Cheek

Altra settimana piena di lavoro per il Milan di Sergio Conceiçao che prepara la sfida contro il Como di sabato alle 18 a San Siro dopo aver ritrovato la vittoria, in rimonta, a Lecce. Contro il club lariano, Maignan e Pavlovic tornano a disposizione avendo entrambi scontato la giornata di squalifica. Si rivede anche Loftus Cheek che è tornato ad allenarsi in gruppo negli ultimi giorni dopo un lungo stop. Ancora tanti i dubbi di formazione, ma potrebbero tornare nell'undici titolare Leao e Joao Felix entrati a partita in corso la scorsa settimana.