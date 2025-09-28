Logo SportMediaset
Il giornalismo sportivo in lutto, è morto a 78 anni Furio Focolari

Noto soprattutto per le sue radiocronache di sci e storica voce di Radio Radio, era da tempo malato di Sla

28 Set 2025 - 09:20
© X

© X

È morto Furio Focolari. Oggi, domenica 28 settembre, il giornalista sportivo è scomparso all'età di 78 anni. Focolari, noto per le sue radiocronache in particolare quelle di sci e storica voce di Radio Radio, era malato da tempo di Sla. A dare il triste annuncio è stato lo stesso direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale X: "Ciao Furio ora riposa in pace. Aiutaci a sopportare questo immenso dolore e grazie di tutto". Sui social è arrivato anche il saluto dell'emittente romana: "Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai".

Chi era Furio Focolari

Furio Focolari era un giornalista sportivo e vero e proprio punto di riferimento per la nuova generazione di radiocronisti. Nato nel 1947 a Roma e grande tifoso della Lazio, ha commentato ha raccontato sulla Rai la stagione più luminosa di Alberto Tomba, di cui è stato anche grande amico. Figlio di Lorenzo Focolari, direttore del quotidiano 'Umanità', Focolari era approdato in Rai nel 1976 dove al Gr3 iniziò a seguire lo sport come inviato ai Mondiali di calcio di Spagna del 1982.Focolari ha lavorato a lungo a Radio Radio, di cui è stato anche direttore, coprendo ogni tipo di evento sportivo, dai Mondiali di calcio fino alle Olimpiadi.

