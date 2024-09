Il derby e le sue scorie: Barella affaticato , da valutare le sue condizioni

INTER

Il centrocampista dell'Inter sostituito per un problema muscolare nella sfida contro il Milan

© afp Il bagno di realtà nel derby porta con sè, oltre alla inevitabile delusione per una partita assolutamente non all'altezza di chi sul petto veste lo scudetto e ai conseguenti interrogativi, anche la preoccupazione per la condizione fisica di Nicolò Barella, forse il solo a salvarsi nel centrocampo nerazzurro visto contro il Milan ma uscito anzitempo per un problema fisico che dovrà essere valutato alla ripresa degli allenamenti. A confermarlo lo stesso Inzaghi nell'immediato post partita: pare trattarsi di un affaticamento, ma la situazione va comunque monitorata.

Sabato prossimo l'Inter sarà di scena a Udine contro i bianconeri sorprendentemente terzi in classifica a pari punti col Napoli (entrambe le squadre sono a quota dieci, a premiare gli azzurri la miglior differenza reti). Un match per forza di cose delicato per i nerazzurri che tra Monza e Milan hanno raccolto un solo punto negli ultimi 180 minuti di campionato. Le alternative a centrocampo non mancano e nelle scelte di Inzaghi peserà anche la sfida di Champions di martedì 1° ottobre contro la Stella Rossa a San Siro.