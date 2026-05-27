Il Crystal Palace e il dominio inglese: 9 squadre di Premier giocheranno ancora in Europa

Per chi non lo sapesse, il Crystal Palace prende il nome da un imponente palazzo di cristallo che venne costruito all’interno del centralissimo Hyde Park nel 1851 su progetto dell’architetto Joseph Paxton, poi completamente smontato e ricostruito nella campagna di Sydenham Hill, nel sud agricolo di Londra. Intorno al palazzo cominciò a sorgere una comunità, poi un quartiere che con il tempo sarebbe stato annesso alla città metropolitana di Londra. Poi venne costruito uno stadio all’interno del Crystal Palace Park e gli operai addetti alla manutenzione e alla pulizia del palazzo di cristallo fondarono una squadra di calcio, inizialmente senza nome. Il 10 settembre 1905 venne fondato un vero e proprio club, inizialmente chiamato The Glaziers, poi ribattezzato Crystal Palace. Inizialmente i colori erano azzurro e amaranto, perché il primo allenatore Edmund Goodman aveva lavorato per l’Aston Villa che ha proprio quella maglia. In epoca più recente, si è passati al rosso e blu.