Il cardinale Zuppi esulta: "Forza Bologna, insieme si vince"

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha esultato per la vittoria della squadra di Italiano in Coppa Italia nella finale dell'Olimpico con il Milan: "Forza Bologna". Il presidente della Cei ha aggiunto a margine di un convegno nella città emiliana: "Credo che sia stata un'emozione straordinaria e ha ragione l'allenatore, Vincenzo Italiano, quando dice che è qualcosa che crea comunità". Zuppi ha ammesso: "Non ho visto la partita perché sennò mi coinvolgo troppo, poi devo andare allo stadio, non ci sono mai andato". Zuppi reduce dal Conclave ha concluso: "Credo che l'emozione dei 30.000 bolognesi che stavano a Roma e di tutti quanti gli altri che stavano qui ha creato tanta comunità. Ed è forse anche una grande indicazione che solo facendo squadra si è insieme e si si vince insieme, solo insieme si vince".