Il campionato chiude in bellezza: sfida da primato tra Inter e Atalanta

D'altro canto l'Inter ha un'occasione grande per rimettere a posto le cose. Cagliari è un campo che può essere insidioso, ma l'ostacolo non è certo paragonabile alla Lazio. Insomma, pur con la difesa ridotta ai minimi termini dagli infortuni, la profondità della rosa a disposizione dovrebbe permettere a Inzaghi di far scivolare via l'anno con un altro successo. Davanti toccherà ancora a Lautaro con Thuram e chissà che non sia la volta buona per far uscire il Toro dal tunnel in cui si è infilato. La squadra contro il Como ha mostrato qualche segno di fatica, ma ha un potenziale talmente importante da riuscire comunque a portarsi a casa la pagnotta. Giocare alle 18, quindi prima del serale tra Lazio e Atalanta (ore 20.45) potrebbe essere utile per mettere pressione a De Ketelaere e compagni. Sempre che l'Inter non balbetti improvvisamente lasciando punti sul campo. La stagione è in un momento delicato. Non decisivo, ma delicato. Guai a non vincere partite che sono assolutamente da vincere.