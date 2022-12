Il calcio nelle feste: quando ripartono gli altri campionati?

IL PROGRAMMA

La Serie A torna in campo il 4 gennaio con la 16esima giornata, ma già da Santo Stefano si riparte: in campo Premier e Serie B, giovedì tocca alla Liga

È il Tottenham di Antonio Conte a riaprire il campionato di Premier League, in campo nel match delle 13.30 in casa del Brentford. Il campionato Inglese, dalla massima serie in poi, nonostante il Mondiale appena concluso, riparte così come da tradizione, con il Boxing Day, il giorno dopo Natale, con 7 gare di campionato. Oltre a Brentford-Tottenham, quattro gare alle 16, poi nel tardo pomeriggio i vice campioni d’Europa del Liverpool sono attesi in casa dell'Aston Villa, che attende il rientro tra i pali del campione del mondo, il portiere dell'argentina Emiliano Martinez, e intanto schiera in porta il suo secondo, l'ex Cagliari e Roma Robin Olsen.

La 16esima giornata di Premier si chiude con l'Arsenal capolista impegnato nel derby londinese contro il West Ham nell'inusuale posticipo delle 20.45, mentre martedì 27 scenderanno in campo il Chelsea e il Manchester United del nuovo corso senza Cristiano Ronaldo.

Boxing day in campo anche per la Serie B, che in realtà durante i Mondiali non si è mai fermata. In campo tutte le 20 squadre, la 19esima giornata si aprirà con Brescia-Palermo nel lunch match delle 12.30 e si chiuderà con la supersfida del San Nicola tra Bari e Genoa alle 20.30.

In Francia nel giorno di Santo Stefano riparte la Ligue 2, la seconda divisione, mentre per rivedere in campo il Paris Saint Germain si slitta a mercoledì 28 dicembre.

Giovedì 29 riparte invece la Liga spagnola, con la quindicesima giornata spalmata su tre giorni, dal 29 al 31 dicembre, con tre gare e il Barcellona in campo l'ultimo dell'anno.

Mercoledì 28 si ricomincia anche in Portogallo con due match di Primeira Liga, dove finora si sono giocate 13 giornate.

