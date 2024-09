Il calcio è in ansia per Schillaci: ricoverato in condizioni stabili

ORE D'ATTESA

La nota della famiglia: "E' controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò"

Sono ore di ansia e preoccupazione per Totò Schillaci. L'ex attaccante siciliano, infatti, si trova ricoverato all'ospedale Civico di Palermo, come hanno confermato fonti della famiglia tramite i suoi canali social. "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò", la nota della famiglia.

Schillaci, 59 anni, è in cura da qualche anno per un tumore e ha subito anche degli interventi. E' stato in terapia alla clinica la Maddalena e da ieri sera si trova nel nosocomio cittadino. Un male che aveva sconfitto e che ora si sarebbe ripresentato.

In carriera ha vestito le maglie di Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata (in Giappone), ed è celebre per i suoi gol ai Mondiali di Italia 1990 con gli Azzurri.