Il Cagliari e il figlio di Gigi Riva in visita a Superga

La sfida tra Torino e Cagliari, in programma questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino, si giocherà anche nel segno del Grande Torino e di Gigi Riva. La scomparsa di "Rombo di Tuono" risale praticamente a un anno fa, il 22 gennaio del 2024, quando i granata erano in trasferta in Sardegna e parteciparono al funerale. Dodici mesi dopo, una delegazione del club rossoblù ha deciso di rendere omaggio al Grande Torino: alcuni dirigenti insieme a Nicola Riva, figlio di Gigi, sono saliti sul colle di Superga per onorare gli Invincibili.