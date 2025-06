Il Briglia d'oro a Davide Nicola

E' stato assegnato a Davide Nicola il premio Briglia d'oro: il tecnico, si spiega, "autore dell'ennesima impresa calcistica ottenuta con la salvezza del Cagliari in serie A", sarà premiato "per la straordinaria capacità a guidare le squadre attraverso sfide ardue". La cerimonia di premiazione il 25 giugno 2025 a Siena. Il riconoscimento alla sua XXXII edizione, è promosso dall'Aiac sezione di Siena. La serata di premiazione prevede uno stage, tenuto da Nicola e aperto solo ai tecnici qualificati, seguito da aperitivo e cena. Saranno quindi consegnati tutti gli altri premi e riconoscimenti a professionisti e allenatori del territorio che si sono distinti per i loro risultati nel corso dell'ultima stagione.