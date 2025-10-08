Il brasiliano Everton Ribeiro: "Ho un cancro alla tiroide"

Il 36enne calciatore brasiliano Everton Ribeiro, che ha giocato per la nazionale verdeoro ai Mondiali del 2022 in Qatar, ha annunciato sui social di avere un cancro alla tiroide, per il quale è stato operato due giorni fa. "È andato tutto bene, grazie a Dio. Sto guarendo, con la fede e il sostegno della mia famiglia e di tutti voi", ha detto in un messaggio ai tifosi, scatenando un'ondata di messaggi di sostegno. Il centrocampista del Bahia ha giocato domenica nella vittoria per 1-0 della sua squadra contro il Flamengo, il club di Rio de Janeiro con cui Ribeiro ha vinto due volte la Coppa Libertadores. Anche la Federcalcio brasiliana (Cbf) gli ha inviato "tutta la forza e l'energia positiva". Diversi team brasiliani, tra cui lo stesso Flamengo, hanno espresso la loro solidarietà.