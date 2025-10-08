Logo SportMediaset
Calcio

Il brasiliano Everton Ribeiro: "Ho un cancro alla tiroide"

08 Ott 2025 - 09:24

Il 36enne calciatore brasiliano Everton Ribeiro, che ha giocato per la nazionale verdeoro ai Mondiali del 2022 in Qatar, ha annunciato sui social di avere un cancro alla tiroide, per il quale è stato operato due giorni fa. "È andato tutto bene, grazie a Dio. Sto guarendo, con la fede e il sostegno della mia famiglia e di tutti voi", ha detto in un messaggio ai tifosi, scatenando un'ondata di messaggi di sostegno. Il centrocampista del Bahia ha giocato domenica nella vittoria per 1-0 della sua squadra contro il Flamengo, il club di Rio de Janeiro con cui Ribeiro ha vinto due volte la Coppa Libertadores. Anche la Federcalcio brasiliana (Cbf) gli ha inviato "tutta la forza e l'energia positiva". Diversi team brasiliani, tra cui lo stesso Flamengo, hanno espresso la loro solidarietà.

01:39
DICH BALDINI PRE SVEZIA DICH

Italia U21, Baldini: "Dobbiamo essere affamati"

03:10
DICH BARTESAGHI NAZIONALE DICH

Bartesaghi: "Il mio punto di riferimento è Theo anche se è andato via"

00:23
DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

03:45
DICH MARCO PALESTRA UNDER 21 7/10 DICH

Under 21, Palestra: "Abbiamo due gare molto impegnative"

01:06
DICH TOMMASO BERTI UNDER 21 7/10 DICH

Berti: "La Nazionale è un sogno che si realizza"

01:15
Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

01:25
DICH MAROTTA SU STADIO DICH

Marotta: "Lo stadio nuovo deve rispondere a tutte le esigenze di modernità"

01:01
DICH GATTUSO SU ISRAELE DICH

Gattuso su Israele: "Non c'è una bella aria, ci sono tante pressioni"

01:33
Ecco i nuovi talenti

Ecco i nuovi talenti

01:17
Serie A in Austalia

Serie A in Australia

00:46
Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

03:35
SRV RULLO COPERTINA CAMPIONATO (MUSICATO) 6/10

Napoli-Roma mini fuga, ma tutti vogliono lo scudetto

01:58
SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

02:11
SRV JUVENTUS RULLO OK ATTACCO

Vlahovic, David, Openda: Juve, un attacco senza gol

02:01
SRV RULLO JUVE MALANNO "PAREGGITE" 6/10 SRV

Juve e il malanno 'pareggite': quale la cura per Tudor?

01:39
DICH BALDINI PRE SVEZIA DICH

Italia U21, Baldini: "Dobbiamo essere affamati"

SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

Bonny tra gol e assist

Bonny tra gol e assist

SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

12:05
De Siervo: "Sfogo Rabiot su Milan-Como? Si scorda che guadagna milioni"
12:00
Van Basten: "Milan-Como in Australia? Follia, campionato falsato"
11:40
Inghilterra, Tuchel: "Kane? Senza dubbio il migliore della sua generazione"
10:20
Cristiano Ronaldo: "Mi dicono di smettere, ma amo il calcio e continuerò"
10:01
Bloomberg: Cristiano Ronaldo primo calciatore nel club dei miliardari