Il Boca Juniors ha battuto 1-0 in trasferta il Banfield nella gara valida per la quarta giornata del campionato argentino. Decisivo il gol di Soldano al 1'. Daniele De Rossi è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Gli xeneizes salgono così in vetta, con 10 punti, in coabitazione con il San Lorenzo. La squadra allenata da Hernan Crespo invece rimane ferma a 3.