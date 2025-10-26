Il Bayern fa 13 su 13, Kimmich: "Non è un caso"

Uno schiacciasassi. Il Bayern Monaco continua nel suo percorso immacolato, fatto solo di vittorie. L'ultima vittima in ordine di tempo è stato il Borussia Monchengladbach, spazzato via 3-0. Una serie di successi che proietta i bavaresi anche tra le favorite per la Champions League. E i giocatori non si nascondono, consapevoli della loro forza, come sottolinea Josuha Kimmich: "Le nostre 13 vittorie di fila non sono una coincidenza, sono la ricompensa per il duro lavoro, l'allenamento costante e una struttura chiara in squadra. Abbiamo una squadra davvero forte, si vede che i ragazzi che entrano sono pronti subito".