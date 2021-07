Il Barcellona si prepara a lasciare il Camp Nou: per Messi e compagni c'è il Johan Cruyff

LE IPOTESI

Lo stadio blaugrana verrà presto riammodernato: ecco le ipotesi valutate

Il Barcellona si prepara a lasciare il Camp Nou! No, nessuna rivoluzione, solo necessità. Lo stadio dei blaugrana verrà presto rivisto e riammodernato per cui dalla prossima stagione - questa la volontà del presidente Laporta - Messi e compagni dovranno traslocare. Dove? Così come fatto dal Real Madrid che per i lavori al Bernabeu ha giocato le partite casalinghe a Valdebebas, il Barcellona sta valutando l'ipotesi di andare a giocare allo stadio 'Johan Cruyff' della cittadella sportiva di Sant Joan Despí.

La notizia arriva dal quotidiano catalano Mundo Deportivo: i dirigenti del club hanno già avuto diversi incontri tecnici con il consiglio comunale di Barcellona per valutare i pro e i contro sulla possibilità di trasferirsi allo stadio olimpico 'Lluís Companys' sulla collina del Montijuic, prima alternativa messa sul tavolo, che però al momento solleva una serie di problemi e incognite. Sul 'Lluís Companys' si deve infatti investire denaro per adattare una struttura comunale. Inoltre il manto erboso dovrebbe essere rifatto mentre quello del 'Johan Cruyff' è già idoneo. Al Montjuic inoltre si tengono concerti soprattutto in estate che renderebbero molto difficile avere il terreno in ottimo stato ad agosto all'inizio dei campionati. Da qui l'ipotesi ora più probabile del Johan Cruyff che ha una capienza però massima di 6000 spettatori rispetto ai 60mila del Lluìs Companys.