 IFAB, retromarcia sul Var: "Il fuorigioco di un centimetro è fuorigioco"

NIENTE RIVOLUZIONE

Dopo l'apertura su una possibile tolleranza del Var in caso di fuorigioco di pochi centimetri, ecco l'immediata retromarcia da parte del segretario generale dell'IFAB. "Il fuorigioco è fuorigioco anche se è solo di un centimetro. Se le immagini con linee calibrate e la linea perpendicolare mostrano che c'è una posizione di fuorigioco, l'assistente video dovrebbe continuare a riferire - ha precisato Lukas Brud a a sportschau.de -. Non ci sarà nessun limite di tolleranza e nessun margine di errore applicato al fuorigioco. Ma l'assistente video deve capire rapidamente se è fuorigioco oppure no".

Nei giorni scorsi l'IFAB sembrava volesse modificare la regola del fuorigioco, introducendo il concetto di tolleranza per cancellare chiamate millimetriche del Var. Queste voci però hanno creato discussioni notevoli, e oggi Brud ha fatto dietrofront: non ci saranno cambiamenti sulla regola del fuorigioco applicata con il Var. Il 29 febbraio, in Irlanda del Nord, ci sarà il meeting dei membri dell'IFAB e probabilmente se ne saprà di più anche dell'utilizzo del Var.