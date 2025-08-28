Idea Como-Milan in Australia: scontro tra Ue e Lega A

L'ipotesi che la partita Como-Milan, prevista nel secondo weekend di febbraio, si possa giocare in Australia, provoca lo scontro tra Bruxelles e la Serie A. La Figc a luglio ha già detto di sì, tuttavia per il via libera definitivo servirà l'assenso della Federazione australiana, della Uefa, dell'Asian Football Federation e della Fifa. Insomma, la decisione finale arriverà solo tra qualche mese, tuttavia a puntare i piedi ci pensa l'Unione europea. Per il commissario Ue allo sport Glenn Micallef il calcio europeo deve restare in Europa: tenere competizioni europee fuori da confini comunitari sarebbe come "tradire i tifosi". "Come Commissario e come tifoso da sempre, credo che i club debbano gran parte del loro successo ai loro fedeli tifosi e alle comunità locali. Club forti e radicati nella comunità sono il cuore del modello sportivo europeo. Spostare le competizioni all'estero - ha sottolineato - non è innovazione, è tradimento".