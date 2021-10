Ibra, una punizione pesante: sono 400 i gol nei vari campionati e 150 in A 

La rete segnata su punizione da Zlatan Ibrahimovic contro la Roma ha permesso all'attaccante del Milan di toccare quota 400 gol nei vari campionati in cui ha militato (il 1° era arrivato il 30 ottobre 1999). In Serie A è invece il 150esimo. Nel nostro campionato, Ibra ha realizzato con questa quattro reti su punizione: l'ultima volta prima di oggi risaliva a Milan-Cagliari 3-0 del 29 gennaio 2012. Fra le altre cose, con questa marcatura lo svedese (che ha già compiuto i 40 anni) ha anche tolto a Francesco Totti il record di marcatore più anziano della storia della serie A all'Olimpico di Roma: il capitano giallorosso era andato a segno a 39 anni, 11 mesi e 15 giorni in Roma-Sampdoria 3-2, nella stagione 2016-17.