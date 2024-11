I TIFOSI DEL MACCABI RIENTRANO IN ISRAELE OGGI CON VOLI SPECIALI

I circa tremila tifosi della squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv, dopo le aggressioni avvenute ad Amsterdam nella notte tra giovedì e venerdì, rientreranno oggi con degli aerei appositamente messi a disposizione per loro, nonostante sia Shabbat. Lo ha reso noto un portavoce della polizia olandese. I tifosi saranno imbarcati su quattro aerei in partenza dall'aeroporto di Schipol. Nel frattempo l'ufficio nazionale antiterrorismo (Nctv) ha chiesto alle autorità locali di Amsterdam di valutare le possibili conseguenze di quanto accaduto in occasione della partita di calcio tra l'Ajax e il Maccabi Tel Aviv, che ha coinciso con la commemorazione della Notte dei Cristalli.