I TIFOSI DEL BOLOGNA CONTESTANO SCARONI E LEGA CALCIO

Prima del calcio d'inizio di Bologna-Lecce, la curva rossoblù ha contestato il presidente del Milan, Paolo Scaroni e la Lega Calcio. Le polemiche fanno seguito al rinvio e al tentativo di far disputare il match con il Milan nonostante l'alluvione che non sono andati giù alla tifoseria rossoblù. Tifoseria che ha contestato con cori e striscioni di insulto. "Scaroni e Lega Serie A, fate c....., questa è la realtà", lo striscione esposto. Fischi anche per l'inno della Lega con le squadre schierate e metà campo e cori offensivi.