Milan: risentimento all'adduttore, Saelemaekers a rischio per la Roma

Protagonista di una grande prestazione contro il Lecce, con tanto di assist per il gol partita di Niklas Fullkrug, Alexis Saelemaekers aveva preoccupato non poco i tifosi milanisti che lo avevano visto festeggiare la vittoria con una vistosa borsa del ghiaccio sulla gamba e con una evidente fatica a camminare (tanto che lo aveva preso sulle spalle Mike Maignan). Lui aveva immediatamente tranquillizzato tutti, ma le notizie che arrivano oggi dal ritiro del Milan, dopo accurati esami, sono meno rassicuranti: l'esterno belga si è infatti procurato un risentimento all'adduttore sinistro e la sua condizione sarà rivalutata in settimana. La sua presenza contro la Roma, in una sfida cruciale per la lotta Champions e scudetto, è quindi in ogni caso in dubbio.