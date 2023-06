Manovre in panchina

Intreccio Verona-Lecce: Marco Baroni ha lasciato da pochissimo la guida dei giallorossi, ma è già pronto a una nuova avventura. L'allenatore infatti è molto vicino all'Hellas, con cui firmerebbe un contratto biennale. Il club di Sticchi Damiani, dopo la separazione da colui che l'ha guidato alla salvezza, è in trattativa con Roberto D'Aversa, la cui ultima esperienza come tecnico risale al 2021-2022 con la Sampdoria.

Una stagione che per i tecnici di Serie A può essere da record: mai alla partenza del massimo torneo nazionale c'erano stati 7 allenatori che hanno raggiunto almeno la semifinale di Champions League. Mourinho, Pioli, Garcia, Inzaghi, Allegri, Ranieri e Di Francesco battono il record precedente di 6, risalente al 1969-1970. Inoltre, le 15 conferme in panchina rispetto alla stagione precedente rappresentano un altro record: non erano mai stati così tanti gli allenatori che hanno conservato il posto. Infine, ai nastri di partenza non ci saranno il tecnico campione in carica della Serie A e nemmeno quello della Serie B, conseguenza degli addii di Spalletti al Napoli e Grosso al Frosinone.