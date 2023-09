Haller ricorda la Bundesliga sfumata: "Aver perso in quel modo mi ha fatto più male che il cancro"

GERMANIA

L'attaccante del Borussia Dortmund è tornato sul titolo conquistato in extremis dal Bayern Monaco

Sebastien Haller è riuscito a vincere la partita più importante, quella contro un tumore maligno al testicolo. Un avversario che non ha di certo fermato il calciatore ivoriano che, nonostante una doppia operazione e i cicli di chemioterapia, è tornato in campo lo scorso gennaio regalando gioie ai tifosi del Borussia Dortmund. In un'intervista alla "Bild" è tornato a parlare della sua malattia, confrontandola però con il dolore per il titolo perso in Bundesliga.

"E' proprio vero, il titolo di Bundesliga mancato in quel modo mi ha fatto male più della diagnosi di cancro in quel momento - ha spiegato il 29enne di origine francese - . Se sei malato non puoi farci niente. Devi accettarlo e attraversarlo, ma avevamo il titolo nelle nostre mani, potevamo fare tutto da soli. In tal caso devi accettare dolorosamente di aver commesso errori o decisioni sbagliate."

Una sconfitta che non è proprio andata giù a Haller che si è visto sfumare la possibilità di diventare campione tedesco all'ultima partita con il Magonza, conclusa sul 2-2 e fondamentale per la conquista del titolo da parte del Bayern Monaco.

"Le occasioni perse ti divorano. Pensi a cosa avresti potuto fare meglio, ma ho anche imparato, soprattutto durante la malattia, a non lasciarmi sopraffare dalle cose negative”, ha sottolineato Haller.

