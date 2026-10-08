Haaland e la 'bufera' City: "Restiamo uniti e pensiamo a vincere"

08 Ott 2026 - 18:38
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Il Manchester City deve "restare unito". Sono queste le parole, ai canali del club, del bomber norvegese Erling Haaland, che interviene per la prima volta pubblicamente dopo le accuse che hanno travolto la società dopo che una commissione indipendente ha accertato che la società ha utilizzato contratti commerciali fittizi per gonfiare i ricavi e ridurre i costi di oltre 900 milioni di sterline (1,2 miliardi di dollari) nelle annate di Premier League tra il 2009 e il 2018. "Dobbiamo rimanere positivi, guardare avanti e cercare di vincere le partite, godendoci la situazione e conquistando la vittoria - ha dichiarato l'attaccante -. Dobbiamo restare uniti e trasmetterci amore a vicenda. Restiamo uniti, godiamoci il viaggio e sorridiamo". "Io - ha poi aggiunto - tengo molto al City e tengo molto ai tifosi perché anch'io sono un tifoso: mi sento vicino a loro".

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