Haaland beve latte crudo, é polemica in Inghilterra

E' polemica in Inghilterra dopo che il primo video pubblicato sul nuovo canale YouTube di Erling Haaland ha ottenuto oltre cinque milioni di visualizzazioni. Nel video intitolato "Un giorno nella vita di un calciatore professionista", il 25enne attaccante del Manchester City e della Norvegia parla della sua routine quotidiana e del piacere di cucinare - e mangiare - enormi bistecche. Ma anche del suo gusto per il latte crudo, non pastorizzato, che non può essere acquistato nei negozi o nei supermercati, sebbene la sua vendita sia legale. La Food Standards Agency (FSA) ha reagito avvertendo che "potrebbe contenere batteri nocivi che possono causare intossicazioni alimentari" e pertanto non dovrebbe essere consumato da persone con un sistema immunitario debole, inclusi gli over 65, le donne in gravidanza, i bambini piccoli e le persone con un sistema immunitario compromesso. Nell'episodio di YouTube, Haaland viene filmato mentre visita una fattoria nel Cheshire per ritirare la sua scorta di latte crudo. Lo definisce un "superfood" che, a suo avviso, fa "bene allo stomaco, alla pelle, alle ossa e ai muscoli", aggiungendo: "Ecco perché lo bevo". Fonti vicine all'attaccante hanno dichiarato a BBC Sport che ne beve un bicchiere ogni mattina e un altro dopo l'allenamento. Haaland ritiene che lo renda più sano, un atteggiamento importante per un atleta al culmine della sua carriera. In pratica, per lui è più una scelta di vita che una scelta di nutrizione sportiva.