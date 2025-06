Guardiola: "Stagione negativa, vincere il Mondiale non cambierà il giudizio"

Alla vigilia della seconda sfida del Mondiale per Club contro l'Al Ain, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato così dell'influenza che potrebbe avere la vittoria della competizione sul giudizio relativo alla stagione appena conclusa: "Ho detto più volte che la stagione non è stata buona. Vincere la Coppa del Mondo per club non cambierà questo. Il mio obiettivo attuale non è vincere la competizione, ma prolungare la nostra permanenza qui. Ora che siamo qui, voglio fare del mio meglio. Voglio godermi questo momento, perché ci si arriva solo una volta ogni quattro anni... E voglio andare il più lontano possibile".