Gravina: "Rendere esecutivi pre-Daspo per stadi sicuri"

"L'incontro al Viminale sulla sicurezza degli stadi? Siamo stati convocati dal ministro Piantedosi, saremo presenti per dare il nostro contributo. Il calcio ha bisogno di trovare maggiore serenità nei luoghi dove è enfatizzato il concetto della dimensione sociale del nostro sport, che è l'accoglienza". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso della presentazione del vincitore del premio Bearzot facendo riferimento all'incontro al Viminale di questo pomeriggio. "E' evidente che la sicurezza e la possibilità di vivere con serenità l'evento sportivo è una precondizione, poi è fondamentale rendere esecutivo un provvedimento di legge che già esiste, come il pre-Daspo. Coloro che sono stati condannati per alcuni reati per atti di violenza non devono avere accesso agli stadi anche se commessi al di fuori dell'attività sportiva", ha aggiunto. "Poi bisogna rendere più efficace l'istituto del gradimento delle società, che esiste, ma anche in questo caso la federazione deve fare un'analisi verso i club che non lo applicano", ha concluso il numero uno della Figc.