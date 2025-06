Gravina: "La Serie B Femminile è la casa del calcio più vero"

Il calcio è una cosa sola, un'espressione che il commissario tecnico azzurro Andrea Soncin ha voluto declinare e credo che sia il simbolo del cambio di passo anche a livello culturale che stiamo facendo. Siamo particolarmente contenti anche per l'impegno che la presidentessa Tinari sta per un progetto di grande valenza che inorgoglisce tutto il mondo del calcio, la FIGC in primis. Si tratta di un modo di interpretare il valore del calcio portandoci verso l'essenza dell'essere". A spiegarlo è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, presente evento 'B to Be' a Coverciano dove si è chiusa la stagione della Serie B Femminile. "Un impegno che nasce dalla passione, dall'amore di tanti volontari che vogliono che emerga l'empatia, l'identità del territorio e la passione che contraddistinguono questo sport, ma che bruciano finanze e non ne producono altrettante, per quanto la federazione abbia dato supporto ampio, sia a livello finanziario, sia con la scelta di dare visibilità a questo campionato sulla nostra piattaforma vivoazzurro - ha aggiunto Gravina -. Crediamo molto in questa casa sapendo che non è solo il secondo livello del calcio femminile, ma è la prima casa di tutti i valori dove si racchiudono i sentimenti di un calcio più vero”.