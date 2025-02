Gravina insiste: "Si dia più spazio a giovani italiani"

"I Mondiali sono fondamentali, non possiamo privare gli italiani dell'essere orgogliosi della maglia azzurra. Spalletti? credo sia uno dei migliori tecnici, sta facendo un lavoro incredibile". Intervistato dal TG1, il presidente della federcalcio Gabriele Gravina, appena rieletto, fa il punto della situazione. In particolare, una cosa sta a cuore a Gravina: "c'è una strana tendenza nel nostro paese - dice -: sono aumentati i minuti di utilizzo dei calciatori stranieri. Noi abbiamo giovani talenti, ai quali però manca l'opportunità da parte di società importanti". Una battuta sugli Europei del 2032, che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia. "Ci serve una mano dal governo - dice Gravina -, c'è bisogno di grandi investimenti per consentire la costruzione di nuovi stadi, e che ci sia maggiore sostegno allo sviluppo dei vivai e dei settori giovanili".