Gravina: "Gasperini simile a Bearzot, ha trasformato talenti in campioni"

"Ho condiviso l'idea del premio al tecnico Gasperini. E' l'italiano migliore come percentuale di valorizzazione di calciatori formati non solo per la Nazionale ma per il calcio italiano, non solo dal punto di vista di impatto economico per i club in cui ha militato ma perché è stato in grado di trasformare tantissimi talenti in veri e propri campioni, e lo ringrazio per il grande lavoro che sta facendo in prospettiva per la nazionale italiana di calcio". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso della presentazione del vincitore del Premio Bearzot in Federcalcio. "Il nome di Gasperini più volte è arrivato in pole per questo premio, ma aver consegnato al nostro paese e al mondo del calcio italiano la vittoria dell'Europa League credo sia stata la ciliegina sulla torta ed ha fatto propendere su di lui per la caparbietà, la meticolosità e la grande attenzione al particolare che lo rendono molto vicino e simile al carattere di Bearzot", ha aggiunto Gravina. "E' un riconoscimento che si pone l'obbiettivo di ricordarne la memoria con la sua passione e il suo grande amore per il nostro sport. Ho un legame di memoria, storia e di vita vissuta, essendo stato il suo vicepresidente al settore tecnico ed ho imparato alcune sfumature al suo modo di interpretare alcuni ruoli per la passione per il calcio italiano. Come Federazione sosteniamo l'Us Acli non solo per l'organizzaizone di questo premio ma anche per la diffusione dello sport ad ogni livello. Il calcio non è solo dei club o della Figc ma di tutti gli italiani", ha aggiunto.