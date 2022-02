Gravina: "Chiesto lo stop della Serie A il 20 marzo per la Nazionale"

LE PAROLE

Il presidente della Figc: "Lega Serie A? Aperto ai club ma resta idea commissario"

"La Federcalcio è al lavoro per cercare di agevolare il lavoro del ct Roberto Mancini, magari con uno spostamento del turno di campionato del 20 marzo, per dare modo di preparare meglio gli spareggi mondiali" Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina in merito ai playoff che attendono l'Italia per potersi qualificare ai Mondiali 2022 in Qatar. "Sarebbe un'altra brutta pagina se l'Italia non si qualificasse per quello che rappresenta il calcio nel nostro Paese. Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare, ci siamo complicati la vita sbagliando due rigori importantissimi. L'Italia nei momenti di difficoltà reagisce. Il progetto Nazionale è vivo - aggiunge Gravina - non si esaurisce con la vittoria degli Europei o una eventuale, speriamo di no, non partecipazione ai Mondiali". Getty Images

Capienza degli stadi - "Tornare al 75% della capienza degli impianti è già un passo in avanti, ma non soddisfa. Mi auguro che già a fine mese, vista l'involuzione della pandemia, si possa passare al 100%". Sarebbe un ulteriore segnale di speranza per il nostro Paese".



Rapporto Lega Serie A - "Non si può parlare di frizione tra Lega e Figc, o tra club e federazione, non c'è nessuno scontro in atto. Sono però in gioco due visioni contrapposte del calcio. La stragrande maggioranza vuole andare avanti, vuole le riforme, altri invece sono per l'immobilismo e il conservatorismo, come nel caso delle multiproprietà. Noi abbiamo agito con rispetto, abbiamo cercato di discutere prima di portare le nuove regole nella riunione dello scorso 25 novembre, cercando una soluzione per non far implodere il fragile equilibrio della Lega A, ma abbiamo anche agito con determinazione, perché il superamento delle minoranze di blocco è il primo passaggio obbligato. Mi auguro e spero ci sia un atteggiamento più rispettoso del ruolo della nostra federazione: nessuno può offendere la dignità della Figc. Le probabilità di un commissario? Intanto - ha aggiunto - mi auguro un atteggiamento più rispettoso della Figc. Aspetto l'atteggiamento, poi decideremo. Massima disponibilità verso i club, l'idea potrebbe essere un commissario sottoposto a condizioni sospensive".