Gravina: "Al Mondiale si va con stessa voglia secondo tempo Germania"

"Con la Norvegia già uno spartiacque per la corsa mondiale? Ci rendiamo perfettamente conto che per chi come noi ha la capacità di partecipare alla Nations League si rivela poi un boomerang nel caso in cui poi non giochi le fasi finali. Giocare contro chi ha già giocato due partite e raccolto sei punti è una sorta di handicap psicologico che non deve comunque condizionare il cammino delle qualificazioni della nostra nazionale". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina a margine del consiglio federale parlando del cammino della nazionale italiana verso il mondiale del 2026.