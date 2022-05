Gravina: "Abbiamo proposto il VAR a chiamata ma l'Ifab ha detto no"

LE PAROLE

Ancelotti: "Il VAR va migliorato ma soprattutto serve il tempo effettivo". Casini (Serie A): "Playoff e playout in campionato? Non ora"

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, durante il convegno "Il calcio che l'Italia si merita" ha rivelato un retroscena relativo al VAR a chiamata: "Il calcio italiano lo ha già proposto, ma l'IFAB ha detto no. Ci dicono che il VAR non può limitarsi a due chiamate, deve fare tutto. Da parte dell'IFAB c'è invece apertura sul tempo effettivo, se ne sta discutendo e questo è già un fatto positivo". Anche Carlo Ancelotti, intervistato in video-chiamata allo stesso convegno, appoggia l'idea del tempo effettivo: "Ormai si arriva a partite con dieci minuti di recupero. Trenta minuti di tempo effettivo toglierebbero tante perdite di tempo inutili e simulazioni. È ora di metterla questa regola". © Getty Images

L'allenatore del Real Madrid ha inoltre aggiunto: "Il VAR è uno strumento utile che va migliorato". Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, tornando sul VAR a chiamata ha spiegato: "In una cultura del sospetto come in Italia aiuterebbe, io sono favorevole sia a questo sia al tempo effettivo. Playoff e playout in campionato? Tema da approfondire, ma non prioritario considerati i problemi in ballo del calcio".