"Il Grande Torino è un simbolo di unità nazionale che non verrà mai dimenticato, un patrimonio di valori per tutto il calcio italiano". Parola di Gabriele Gravina, presidente della Figc, che oggi ha reso omaggio alle 31 persone che il 4 maggio 1949 scomparvero in un incidente aereo sulla collina di Superga. Il numero uno della Federcalcio ha depositato una corona di fiori davanti alla lapide del Grande Torino che commemora le vittime di quella tragedia.