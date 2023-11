Gran Galà del Calcio: ci siamo, è iniziato il countdown

© ufficio-stampa

Torna il "Gran Galà del Calcio AIC", che vedrà la cerimonia dei consegni dei premi il prossimo 4 dicembre al Superstudio Maxi di Milano. L'edizione 2023 del premio, Organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA - agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini - e giunto quest'anno alla sua undicesima edizione, è stata presentata a Milano, nella sede di BonelliErede. Partner commerciale da due anni è All4U Srl che ha portato a bordo i seguenti Main Partners della serata Bancomat Spa, Dell’Orto spa, Jet Com your private jet, eXinvest, Colzani Ingranaggi.