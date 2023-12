Gran Galà Aic: Osimhen miglior giocatore, premiati Napoli e Spalletti

Si è tenuta lunedì sera a Milano l'undicesima edizione del Gran Galà del Calcio dell'Aic, un appuntamento molto atteso in cui sono stati premiati i migliori calciatori e le migliori calciatrici della stagione 2022-2023. Napoli pigliatutto: miglior club, Victor Osimhen miglior calciatore e Luciano Spalletti miglior allenatore. Premi riservati anche al migliore arbitro (Daniele Orsato) e alla migliore giovane della passata Serie B (Giovanni Fabbian). I tifosi hanno votato per il gol più bello dello scorso campionato: Khvicha Kvaratskhelia in Napoli-Atalanta, 11 marzo 2023. Nella Top 11 del campionato solo giocatori di Napoli (5), Inter (3) e Milan (3).