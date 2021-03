Gotti: "Pirlo non doveva accettare la Juve. Potevo andarci con Sarri, peccato"

A TIKI TAKA

Il tecnico dell'Udinese a Tiki Taka: "A Sarri consiglio la Roma"

"Al posto di Pirlo, io non avrei accettato la panchina della Juve". Ospite di Tiki Taka, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti interviene così sul momento difficile della squadra bianconera e del suo allenatore. E a proposito di Juve: "Mi sarebbe piaciuto andarci con Sarri, invece… Lui è una persona diretta, mi aveva detto che una volta tornato in Italia avrebbe chiamato il suo storico ex. Peccato. E ancora: "A Sarri consiglio di andare alla Roma, quei giocatori sarebbero funzionali alle sue idee".

Poi Gotti racconta la multa presa per aver invitato amici a casa durante il coprifuoco: "Per la Juve in tv ho pagato una multa di 280 euro..."